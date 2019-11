Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn-Wohnungseinbruch

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten die Eigentümer eines Wohnhauses in der Karlsbader Straße fest, dass in dieses eingebrochen worden ist. Unbekannte Täter gelangten durch ein zuvor geöffnetes Fenster in das Objekt und entwendeten hieraus Bargeld. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr und Donnerstag gegen Mitternacht in Frage. Hinweise auf den Täter werden durch die Polizei Nordhorn (Tel. 05921/3090) entgegengenommen./hbr

