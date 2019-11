Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn-Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Nordhorn (ots)

Zwischen Donnerstag vergangener Woche und dem gestrigen Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hambrachstraße einzudringen. Von diesem Vorhaben ließen sie jedoch ab. Zeugen des Vorfalls mögen sich mit der Polizei Nordhorn unter 05921/3090 in Verbindung setzen./hbr

