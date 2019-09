Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwoch, 25. September 2019, um 08.15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme die Gartenstraße in Richtung Osterdammer Straße. Aufgrund eines geplatzten Reifens geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einigen Metern kehrte sie zurück auf die Fahrbahn und fuhr im Anschluss daran frontal gegen eine linksseitig gelegene Steinmauer. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4050 Euro.

Vechta - Farbschmierereien

Zwischen Montag, 23. September 2019, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 25. September 2019, 07.00 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Fassade einer Schule an der Driverstraße mit Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 24. September 2019, kam es zwischen 16.10 und 17.05 Uhr an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Mazda 2, der auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Höhe ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten

Am Mittwoch, 25. September 2019, kam es um 07.20 Uhr auf dem Bokener Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bramsche und sein 37-jähriger Beifahrer aus Merzen mussten verkehrsbedingt halten, was eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf zu spät bemerkte und auf den Wagen auffuhr. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Ibbenbühren, die hinter der Holdorferin fuhr, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auch auf. Hierdurch wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

