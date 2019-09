Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 25. September 2019, kam es um 06.45 Uhr auf der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe wollte von der Friedhofstraße nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 17-jährigen Rollerfahrer aus Ostrhauderfehn. Dieser leitete ein Brems- und Ausweichmanöver ein und stürzte hierbei zu Boden. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Kampe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. September 2019, kam es um 07.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr mit einem weißen Transporter die Barßeler Straße in Richtung Harkebrügge. In einer Kurve überholt er einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, sodass ein 47-jähriger Edewechter, der ihm mit seinem Betonmischer entgegenkam, ausweichen musste. Hierdurch rutschte der Lkw in den Straßengraben. Der unbekannte Transporterfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 4000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell