POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der Zeit von Freitag, den 20.September 2019, gegen 17.00 Uhr, bis Montag, den 23.September 2019, gegen 15.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter drei Fenster und zwei Verkleidungsbleche am Gebäude des Gymnasiums beschädigt. Zudem wurde in der Zeit zwischen Montag, 23. September 2019, um 15.30 Uhr, und Dienstag, 24. September 2019, um 07.00 Uhr, die Tischtennisplatte auf dem Schulgelände beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 2250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 24.September 2019, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 92-jähriger Böseler mit seinem Pkw Mercedes die Straße "Auf dem Esch" und wollte nach links in die Friesoyther Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrberechtigten 41-jährigen Garreler, der mit seinem VW die Friesoyther Straße befuhr. Nachdem es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen war, entfernte sich der 92-Jährige, konnte jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

