Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am 24. September 2019 schlugen unbekannte Täter gegen 20.00 Uhr die Glasscheiben eines Schaukastens am Bahnhof, Bahnhofstraße, ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 24. September 2019 befuhr ein 22-jähriger Löninger gegen 23.30 Uhr mit seinem VW Polo die Straße Hohes Ufer, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

