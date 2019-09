Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 21. September 2019, 15.00 Uhr, bis zum 24. September 2019, 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Hinter dem Esch ein. Dort wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde jedoch offensichtlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Visbek - Dieseldiebstahl/Diebstahl aus Biomasseaufbereiter

In der Zeit vom 19. September 2019, 18.00 Uhr, bis Freitag, 20. September 2019, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Ahlhorner Straße aus einem Teleskoplader etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Außerdem wurden aus einem Biomasseaufbereiter Spannketten und Werkzeuge entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25. September 2019 befuhr ein 31-jähriger Lohner gegen 00.36 Uhr mit seinem VW Passat die Brägeler Straße, obwohl er lediglich im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis ist. Da der 31-Jährige mit rumänischen Wurzeln seinen dauerhaften Wohnsitz jedoch seit August 2018 in Deutschland hat, ist ihm das Führen von Kraftfahrzeugen hier untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 24. September 2019 befuhr eine 54-jährige Vechtaerin gegen 13.15 Uhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 69 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Vechta. In Höhe der Straße An der Dadau beabsichtigte die Vechtaerin einen Lkw zu überholen. Während des Überholvorganges überholte sie plötzlich ein Transporter, obwohl es sich bei der Örtlichkeit lediglich um eine zweispurige Fahrbahn handelt. Die Vechtaerin wich nach rechts aus, konnte einen leichten seitlichen Zusammenstoß mit dem Lkw nicht verhindern. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Fahrer des Transporters setzen ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 24. September 2019 befuhr ein 49-Jähriger aus Schortens gegen 06.16 Uhr mit seinem Audi A6 die Lohner in Richtung Dinklage. Ein vor ihm fahrender Sattelzug geriet hier mit dem Auflieger gegen ein Hinweiszeichen, welches daraufhin auf den Pkw des 49-Jährigen fiel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

