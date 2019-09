Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Hüllhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der Kreuzung Ahlsener Straße und Reineburgweg verletzten sich am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuginsassen. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 16 Uhr ein mit zwei Insassen besetzter Ford den Reineburgweg und wollte die Ahlsener Straße geradeaus in Richtung Amtsweg überqueren. Hierzu hielt der 83-jährige Fahrer aus Hüllhorst zunächst an. Als der seine Fahrt fortsetzte, kollidierte er mit einem Opel. Dessen Fahrer, ein Lübbecker (44), war mit seinem Omega auf der Ahlsener Straße in Richtung Schnathort unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in die südliche Zufahrt des Reineburgweg geschleudert, wo der Focus gegen einen stehenden VW Up eines Hüllhorsters (50) stieß. Bei der Kollision verletzen sich der 83-Jährige sowie seine Beifahrerin (86). Sie wurden zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell