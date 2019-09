Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind (10) bei Unfall auf dem Schulweg verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Ein 10-jähriges Kind ist bei dem Zusammenprall mit einem Auto auf der Straße "In der Wiehwisch" am Freitagmorgen leicht verletzt worden. Der Junge war am Morgen um kurz vor 8 Uhr auf dem Weg zur Schule und benutzte den in Richtung der Straße "Im Leingarten" gelegenen linksseitigen Geh- und Radweg.

Der 30-jährige Fahrer eines Ford war zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung unterwegs, fuhr an dem Jungen vorbei und bog nach links auf das Gelände der Kindertagesstätte "Spatzennest" ab. Dabei kam es im Zufahrtsbereich zum Unfall, wobei der 10-Jährige mit seinem Rad gegen den Pkw stieß und zu Boden fiel. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schüler ins Krankenhaus.

