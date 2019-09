Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Abbiegemanöver: Auto touchiert Baum

Bild-Infos

Download

Rahden-Preußisch Ströhen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 22-jähriger Autofahrer aus Bahrenborstel (Kreis Diepholz), als er am Donnerstagnachmittag auf der Tielger Straße in Preußisch Ströhen mit seinem Opel gegen einen Baum prallte. Zuvor beabsichtigte eine ihm entgegenkommende 54-jährige Frau mit ihrem Pkw nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Die Frau war laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit ihrem Ford in Richtung der B 239 unterwegs. Der entgegenkommende Opel-Fahrer gab gegenüber den Polizisten an, dass er habe ausweichen müssen, um eine Kollision mit dem abbiegenden Fahrzeug zu verhindern. Als er nach rechts lenkte, riss sein Wagen einen Leitpfosten aus der Verankerung, touchierte einen Baum und kam erst auf der anderen Straßenseite auf einem Grünstreifen zum Stehen. Anschließend klagte der 22-Jährige über Schmerzen. Da die rechte Vorderachse an seinem Opel abgerissen war, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen um den Abtransport des Pkw.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell