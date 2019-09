Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher hatten es auf Geldautomaten in Todtenhausen abgesehen

Minden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein von der Sparkasse und einer Fahrschule gemeinsam genutztes Gebäude an der Graßhoffstraße in Todtenhausen eingedrungen. Die Bank hält dort neben einigen Servicegeräten noch einen Geldautomaten für ihre Kunden bereit. Auf dessen Inhalt hatten es die Einbrecher abgesehen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Diebe jedoch von ihrem Vorhaben ab. Bei ihren Einbruchsbemühungen richteten sie erheblichen Schaden an.

Die Täter dürften sich vermutlich ab kurz nach ein Uhr in der Nacht an dem Gebäude aufgehalten haben. Der Einstieg gelang ihnen über ein Fenster. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten der Fahrschule und versuchten, durch ein von ihnen geschaffenes Loch in einer der Wände an den Automaten zu gelangen. Allerdings mussten sie feststellten, dass ihre Bemühungen vergebens waren, da es sich um eine Wand handelte, die nicht zu dem Automatenraum führte. Daher versuchten sie ihr Glück an einer anderen Stelle, die sie ebenfalls massiv angingen. Zwar konnten sie nun den von ihnen erhofften Blick auf den Geldautomaten werfen, sahen dann aber von weiteren Aktivitäten ab und verschwanden. Möglicherweise fühlten sie sich gestört, so die Einschätzung der Polizei. Wann die Täter das Gebäude verließen, ist unklar.

Die Ermittler hoffen, dass die Unbekannten vor oder nach dem Einbruch im Umfeld bemerkt wurden. Möglicherweise in Verbindung mit einem Fahrzeug. Hinweise erbitten die Beamten telefonisch unter (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell