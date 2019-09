Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher im Getränkemarkt in Nettelstedt

Lübbecke (ots)

Einbrecher haben dem Jibi-Getränkemarkt in Nettelstedt am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen unangenehmen Besuch abgestattet. Dabei erbeuteten sie eine noch unbekannte Anzahl von Spirituosen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe sich um kurz vor vier Uhr in der Früh an der gläsernen Eingangstür des Gebäudes an der Ravensberger Straße (B 65) zu schaffen machten. Nachdem sie in den Verkaufsraum gelangten, griffen sie sich offenbar diverse Schnapsflaschen aus einem der Regale und flüchteten mit ihrer Beute im Schutze der Dunkelheit. Die Ermittler vermuten, dass sich die Einbrecher aufgrund der von ihnen ausgelösten Alarmanlage nur kurz in dem Getränkemarkt aufgehalten haben dürften.

Ob die Kriminellen ihre Flucht möglicherweise mit einem in der Umgebung abgestellten Fahrzeug fortsetzten, ist unklar. Daher bitten die Beamten Zeugen, denen zur genannten Zeit Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Marktes aufgefallen sind, sich bei ihnen telefonisch unter (0571) 88660 zu melden.

