Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermeintliche Giftköder am Auesee entdeckt

Espelkamp (ots)

Eine Hundebesitzerin aus Bielefeld hat am Donnerstagmittag bei einem Spaziergang mit ihren beiden Labradorhunden "Tami" und Ivy" am Auesee in Espelkamp auf einem Waldweg mehrere Wurst- und Käsestücke mit vermeintlich giftigen Inhalt entdeckt. Sie zog beide Tiere sofort zur Seite.

Da Mischlingshündin "Ivy" allerdings einen der schmackhaften Köder bereits heruntergeschluckt hatte, fuhr die 28-Jährige umgehend zu einer Tierarztpraxis nach Lübbecke. Dort wurde "Ivy" ein Brechmittel verabreicht. Nach einer ersten Einschätzung der Tierärztin befanden sich in der erbrochenen Wurstscheibe Fremdstoffe, die auf ein Gift schließen lassen könnten. Ein genaues Ergebnis soll eine toxikologische Untersuchung ergeben.

Nach dem Arztbesuch erstattet die Bielefelderin Anzeige bei der Polizei Espelkamp. So sei sie gegen 12 Uhr von dem östlich des Sees gelegenen Parkplatz an der Straße "Zur Aue" zu dem Spaziergang aufgebrochen. Nach rund 150 Meter in dem Waldstück habe sie mitten auf dem Weg zwischen Laub und Bucheckern circa 20 kleine Wurst- und Käsestücke entdeckt. Aufgrund deren Lage vermutet die 28-Jährige eine gezielte Auslegung. Bevor sie zum Tierarzt fuhr, sammelte die Frau noch schnell alle Köder ein.

Die Polizei leitete ein Verfahren gegen Unbekannt ein. Hinweise in dem Fall nehmen die Beamten unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

