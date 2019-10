Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: BMW-Fahrer ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße 24.10.19, 19.20 Uhr

Am Donnerstagabend wurde in Schöningen ein 46 Jahre alter BMW-Fahrer aus Blankenburg im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt aus dem Verkehr gezogen. Der 46-Jährige wurde ohne Fahrerlaubnis am Steuer angetroffen. Die Beamten entschlossen sich um 19.20 Uhr zu einer routinemäßigen Kontrolle des BMW-Fahrers auf der Elmstraße. Schon zu Beginn räumte der 46-Jährige ein, keinen Führerschein zu besitzen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz besteht, so dass die Polizisten umgehend den Zulassungsstempel am Kennzeichen entfernten. Außerdem wurde dem Blankenburger das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum eindringlich untersagt.

