Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Grasleben sucht Zeugen zu Sachbeschädigung

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Mittelstraße 16.10.19, 01.30 Uhr

Die Polizei Grasleben sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Nacht zum 16. Oktober. In dieser Mittwochnacht bemerkte ein Anwohner um 01.30 Uhr, wie zwei Unbekannte eine Scheune in der Mittelstraße mit Farbe beschmierten und danach davonliefen. Bei den Gesuchten handele es sich um Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren, so der Zeuge. Beide haben blonde Haare mit kurz rasierten Seiten gehabt. Sie seien sehr schmächtig gewesen. Bekleidet waren die Verdächtigen mit einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen und T-Shirts. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeidienststelle unter Telefon 05357-960490 in Verbindung.

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

