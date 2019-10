Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfall auf Parkplatz - Geschädigter gesucht

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Markt ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall. Gegen 16.10 Uhr touchierte ein Autofahrer beim Einparken einen roten Pkw und entfernte sich anschließend. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, alarmierte die Polizei und verfolgte den Flüchtigen. Als der aufmerksame Zeuge später zum Parkplatz zurückkehrte, hatte sich auch der Geschädigte mit seinem Wagen entfernt. Die Ermittler der Bramscher Polizei konnten den Unfallverursacher ausfindig machen. Nun suchen die Beamten den Geschädigten und bitten unter der Rufnummer 05461/915300 um Hinweise.

