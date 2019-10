Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Festnahme nach Bedrohung

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Sedanstraße ein junger Mann mit einer Waffe gesehen wurde. Unmittelbar darauf gingen über den Notruf mehrere Hinweise auf einen Radfahrer mit einer Waffe in der Hand ein. Sofort fahndeten mehrere Streifenwagen nach der Person. Inzwischen gab es Hinweise auf den möglichen Verursacher. Der 22-jährige Deutsche wurde im Stadtteil Schölerberg angetroffen, wo er die Beamten mit seiner Waffe bedrohte. Den Polizisten gelang es, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Er ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Der junge Osnabrücker wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurden durch den Mann keine anderen Personen bedroht. Der 22-Jährige ist in der Vergangenheit wiederholt wegen psychischer Auffälligkeiten und Drogenkonsum in Erscheinung getreten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Ein terroristischer Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541 3272215.

