Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/BAB 30 - Tödlicher Unfall

Bissendorf (ots)

Auf der Autobahn 30, zwischen der Anschlussstelle Bissendorf und dem Parkplatz "Rottkamp", ereignete sich am Mittwochnachmittag ein tragischer Unfall. Eine 49 Jahre alte Frau aus Rheine war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Opel auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs. Etwa 1000 Meter vor dem Parkplatz "Rottkamp" fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw mit Anhänger auf. Die 49-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie später verstarb.

