POL-PB: Zwei Autofahrerinnen bei Zusammenstoß verletzt

Delbrück

(uk) Eine leicht und eine schwer Verletzte sowie hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in der Nähe von Lippling. Gegen 07.27 Uhr hatte eine 57-jährige Hyundaifahrerin den Jüdendamm aus Richtung Delbrück kommend befahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Westerwieher Straße stieß sie mit dem Auto einer 31-jährigen zusammen. Die Corsafahrerin war auf der Kreisstraße 9 in Richtung Westerwiehe unterwegs. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Kleinwagen auf einen Acker geschleudert. Dabei blieb der Hyundai auf dem Dach liegen, der Corsa kam daneben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Beide Frauen wurden durch Ersthelfer aus den völlig zerstörten Autos geborgen. Nach notärztlicher Erstbehandlung wurden die beiden Verunglückten in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Während die Hyundaifahrerin nach ambulanter Behandlung die Klinik verlassen konnte, verblieb die Corsafahrerin für weitere Untersuchungen im Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 20000 Euro belaufen.

