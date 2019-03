Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter und bewaffneter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis von der Polizei angehalten

Paderborn (ots)

(uk) Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei in der Paderborner Innenstadt einen alkoholisierten Autofahrer "aus dem Verkehr gezogen". Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er Messer und Waffen mit sich führte. Den Beamten war der Audifahrer gegen 02.30 Uhr auf der Detmolder Straße aufgefallen. Der Autofahrer fuhr stadteinwärts und bog am Heierswall nach rechts ab. An der Einmündung Am Bischofsteich missachtete er eine "rote Ampel" und fuhr weiter in Richtung Neuhäuser Tor. Nachdem er auf die Neuhäuser Straße abgebogen war, wurde er angehalten und kontrolliert. Da ein Alkoholtest positiv verlief, sollte der 41-jährige Paderborner zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Wache mitgenommen werden. Der Autofahrer erklärte auf Nachfrage, dass er in der Jackentasche ein Messer mitführte. Zeitgleich entdeckten die Polizisten, dass er am Gürtel eine Schusswaffe trug. Dass Messer und die Gaspistole, die vom äußeren Anschein her einer tatsächlichen Polizeipistole sehr ähnlich sieht, wurden sichergestellt. Zudem wurden in dem Auto ein zweites Messer sowie ein Teleskopschlagstock und das Magazin eines Softair-Gewehrs gefunden. Auch diese Gegenstände wurden durch die Ordnungshüter einbehalten. Der Verdächtige wurde anschließend zur Polizeiwache an die Riemekestraße gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

