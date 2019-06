Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen nach Reifenplatzer; Betrunkener Pkw-Fahrer verunfallt auf der B 75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen nach Reifenplatzer

Am Samstag, 08.06.2019, 20:53 Uhr, kam es auf der A 1, im Bereich der Gemeinde Bakum, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 56-Jährige Fahrer eines Pkw Audi R8 aus Unna befuhr den linken der drei Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 200 km/h. In Höhe km 169,2 platzte der hintere rechte Reifen des Pkw. In der Folge verlor der Audi-Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug, geriet nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dort frontal gegen den Pkw ( Honda ) eines 67-Jährigen Mannes aus Witzhave, Kreis Stormarn. Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn, stießen mehrfach gegen die Schutzplanken bevor sie an der Mittelschutzplanke bzw. auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand kamen. Beide Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 64-Jährige Ehefrau des Witzhaveners wurde als Beifahrerin schwer verletzt. Die drei Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schutzplanken wurden an mehreren Stellen zum Teil erheblich beschädigt. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf einer Länge von mehr als 400 Metern. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80000,- Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A1 in Fahrtrichtung Bremen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die von der Autobahnmeisterei Holdorf durchgeführten Reinigungsarbeiten dauerten bis 22:50 Uhr. Aufgrund des relativ geringen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr auf lediglich ca. 2,5 km Länge.

Betrunkener Pkw-Fahrer verunfallt auf der B 75 in Delmenhorst

Am Samstag, 08.06.2019, 21:53 Uhr, kam es in Delmenhorst, auf der B 75 im Bereich der Auffahrt Stickgras in Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger, in Berlin wohnhafter Mann geriet mit seinem Pkw im Kurvenbereich der Auffahrt Stickgras nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Grünfläche des Seitenraumes, von dort weiter auf die Bundesstraße und kam dort an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An dem neuwertigen Pkw BMW entstanden Schäden in Höhe von ca. 20 000 Euro. An den Schutzplanken und dem sonstigen Straßenkörper entstanden Schäden von ca. 2500,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Verunfallten eine Alkoholkonzentration von 1,92 Promille in der Atemluft festgestellt. Es wurde daraufhin eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Berliners wurde beschlagnahmt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell