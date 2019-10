Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Schwerer Verkehrsunfall

Nortrup (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Menslage die Straße Börslage. An der Kreuzung zur Quakenbrücker Straße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine 55-Jährige auf ihrem Motorrad, die auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Ankum unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Die Motorradfahrerin aus Nortrup wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die K311 zeitweise voll gesperrt.

