Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Leergutdiebstahl

Osnabrück (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Dienstagmorgen (10.40 Uhr) Zutritt zum Gelände eines Getränkehandels an der Pagenstecherstraße. Dort machten sich der oder die Täter gewaltsam an einem Leergutlager zu schaffen, entwendeten eine größere Menge Leergut und flüchteten. Zeugen, die im Bereich Pagenstecherstraße/Klöcknerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

