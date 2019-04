Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Wohnhaus

Bad Essen (ots)

Am Dienstagmittag drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus der Straße An der Bahn ein. Der Kriminelle hebelte zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und einer Digitalkamera konnte er schließlich unbemerkt entkommen. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471-9710.

