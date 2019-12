Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Brandermittlung ++

Leer - Am heutigen frühen Morgen, gegen 03:00 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein erneuter Brand einer Doppelhaushälfte in der Augustenstraße mitgeteilt. Eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt Zeitungen auslieferte, wurde auf eine Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte im Kellerbereich den Brand lokalisieren und schnell löschen. Dabei wurde festgestellt, dass auch die Zwischendecke zum Erdgeschoss brandbeschädigt war. In dem derzeit unbewohnten Haus konnte keine Person angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme erhielt die Polizei den Hinweis auf eine verdächtige Person, die sich im Nahbereich des Brandortes aufgehalten hatte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann schließlich festgestellt und zunächst vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um einen 44-jährigen Mann, der sich im Stadtgebiet Leer aufhält. Gegen den 44-jährigen wird nun wegen Brandstiftung ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

