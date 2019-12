POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Warnhinweis zu Handtaschendiebstählen aus Fahrradkörben ++ Diebstahl aus Weihnachtsmarktbude ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Diverse Verstöße nach Verkehrskontrolle ++

Emden - Warnhinweis zu Handtaschendiebstählen aus Fahrradkörben

Emden - Die Polizeiinspektion Leer/Emden möchte die Bürgerinnen und Bürger auf Handtaschendiebstähle aus Fahrradkörben aufmerksam machen. Seit Anfang November dieses Jahres kam es im Stadtgebiet Emden zu insgesamt fünf Taten, bei denen ein junger Mann die Handtaschen von Frauen aus dem Fahrradkorb entwendet hatte. In den vorliegenden Fällen fuhr der Täter mit einem Damenfahrrad an die Betroffenen heran, griff beim Vorbeifahren die jeweilige Handtasche aus dem Fahrradkorb und flüchtete anschließend. Die Taten ereigneten sich am Tage in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr. Der Täter wird auf ein Alter zwischen 18 bis 25 Jahren geschätzt. Er wird mit schlanker Statur und dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass Handtaschen und Wertgegenstände nicht ungesichert in Fahrradkörben verstaut werden sollten. Sie sollten fest am Körper getragen werden oder durch eine feste Abdeckung über dem Fahrradkorb gesichert werden. Außerdem möchten wir die Bürgerinnen und Bürger bitten, keine hohen Bargeldbeträge mit sich zu führen.

Emden - Diebstahl aus Weihnachtsmarktbude

Emden - In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag kam es auf dem Emder Weihnachtsmarkt "Am Stadtgarten" zu einem Diebstahl aus einer Weihnachtsmarktbude. Der Täter gelangte über eine Vorhängeklappe, die zur Absicherung des Verkaufsstandes angebracht war, in den Innenbereich und entwendete hieraus Münzgeld, elektronisches Werkzeug sowie eine Lautsprechermusikbox. Der Schaden wird auf eine höhere, dreistellige Summe geschätzt.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Wohnhaus

Rhauderfehn - Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Einfamilienhaus in der Matthias-Claudius-Straße Schmuck, nachdem er durch Aufhebeln eines Schlafzimmerfensters in das Objekt gelangt war. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Mittwochmittag. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diverse Verstöße nach Verkehrskontrolle

Leer - Gleich mehrere Verstöße stellte die Polizei am gestrigen Nachmittag bei einem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Leer fest. Nachdem der Renault im Mittelweg durch die Beamten angehalten worden war, forderten sie den 27-jährigen auf, seinen Führerschein vorzuweisen. Zunächst täuschte der Fahrer vor, seinen Führerschein vergessen zu haben und gab gegenüber der Polizei zunächst falsche Personalien an. Die Beamten konnten letztlich den Fahrer identifizieren und feststellen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei einer anschließenden Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergaben sich weiterhin Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Abschließend konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der 27-jährige Mann aus Leer muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

