Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handy aus Rucksack entwendet

Gronau (ots)

Unschönes Ende eines Jahrmarktbesuchs: Ein Taschendieb hat am Freitag in Gronau des Handy eines elfjährigen Kirmesbesuchers gestohlen. Der Junge hielt sich gegen 17.15 Uhr dort auf, sein Smartphone hatte er in einem Rucksack verstaut. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 und erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendiebstählen: Wo Gedränge herrscht, haben die Täter leichtes Spiel - sei es auf einem Volksfest oder in einem gut besuchten Supermarkt. Ein leichtes Anrempeln fällt in solchen Situationen kaum auf. Es reicht dem Täter aber schon, um an seine Beute zu kommen. Die Polizei empfiehlt, Wertsachen möglichst in Innentaschen verschlossen am Körper zu tragen; bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper zeigen.

