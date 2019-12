Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Warnung vor falschen Polizeibeamten

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Erneut warnt die Polizeiinspektion Leer/Emden vor Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten. Zwei solcher Anrufe gab es heute Vormittag in der Stadt Leer. Weitere Anrufe wurden uns bisher nicht angezeigt. Für Bürgerinnen und Bürger, die von solchen Anrufen betroffen sind, gelten folgende Verhaltenshinweise:

Angerufene sollten am Telefon keine Angaben über Wertgegenstände oder ihr Vermögen machen. Die Polizei fragt sie am Telefon niemals über das Vermögen aus.

Darüber hinaus gibt es auch keine Fälle, in denen die Polizei das Vermögen der Angerufenen in Verwahrung nehmen möchte. So zumindest argumentieren die Betrüger in den häufigsten Fällen. Sie sagen dem Angerufenen zum Beispiel, dass es in der Umgebung Einbrüche gegeben hätte und ihr Vermögen nun auch gefährdet wäre. Diese Argumentation ist exemplarisch für derartige Telefonbetrüge.

Darüber hinaus warnt die Polizei davor, dass die Angerufenen nicht versuchen sollen, die Betrüger selbst zu täuschen, indem sie ihnen beispielsweise suggerieren, sie hätten eine hohe Bargeldsumme zu Hause.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Leer/Emden bitten darum, dass derartige Anrufe - auch wenn der Betroffene das Gespräch umgehend beendet hat - angezeigt werden. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung der Fälle beitragen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-215

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell