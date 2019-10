Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Fröndenberg (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von 27.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, 15. Oktober 2019, in Fröndenberg ereignet hat. Gegen 16.30 Uhr war der 62-jährige Unfallverursacher aus Unna mit einem Opel Astra auf der Schwerter Straße unterwegs, um in den Billmericher Weg abzubiegen. Dabei übersah er einen 23-Jährigen aus Unna mit einem Opel Corsa, in dem auch eine elfjährige Beifahrerin saß. Die Fahrzeuge kollidierten, drehten sich und schleuderten in den BMW i3 einer 26-Jährigen aus Fröndenberg, die mit ihrem Wagen an einem Stoppschild wartete. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die drei anderen Beteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell