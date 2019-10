Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - iPhone auf Wanderweg geraubt

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend wurde ein 31-jähriger Mann auf einem parallel zur Wilstedter Straße verlaufenden Wanderweg ausgeraubt.

Gegen 23:30 Uhr trat eine männliche Person in der Nähe der Straße Immbarg vor den 31-Jährigen und forderte ihn auf, ihm seine Jacke zu geben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug die Person den 31-Jährigen unmittelbar einhergehend. Nachdem der Täter in den Besitz der Jacke und des darin befindlichen iPhones gelangte, flüchtete er in Richtung Paracelsus-Klinik.

Folgende Angaben konnten zu dem Täter gemacht werden: Er ist etwa 35 Jahre alt, hat eine normale Statur und ist ungefähr 1,80 m groß und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die gestern Abend in dem Bereich Wilstedter Straße/Immbarg/Tannenweg/Gräflingsberg eine verdächtige Person bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 040/528 06-0 zu melden.

