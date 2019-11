Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Hövels, B 62, Gasometerkurve (ots)

Am Mo., 18.11.2019, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Fiat 500 die B62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Lkw die B62 in entgegengesetzter Richtung. Hierbei lenkte der Fahrer seinen Lkw über die Mittellinie hinweg, sodass es zur Berührung mit dem entgegenkommenden Pkw Fiat kam. Am Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der den Unfall verursachende Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

