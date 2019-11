Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Brand in Wohnhaus

Bocholt-Lowick (ots)

Am Freitag bemerkte ein Anwohner der Straße Elsenpaß gegen 12.30 Uhr den Brand in einem Wohnhaus. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Das Dachgeschoss ist infolge des Brandes unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

