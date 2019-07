Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahndung nach Automaten-Aufbrecher erfolgreich

53919 Weilerswist-Müggenhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (3.12 Uhr) wurden Anwohner der Rheinbacher Straße durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als sie nach der Ursache schauten, erkannten sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann, der sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Kurz bevor diese eintraf, flüchtete der Mann in die Bäcker Straße. Die Polizeistreife erkannte den aufgebrochenen Automaten, nahm Rücksprache mit dem Zeugen und suchte umgehend im Nahbereich nach dem beschriebenen Tatverdächtigen. In einem am Straßenrand abgestellten Pkw konnten die Polizeibeamten zwei Personen feststellen. Dabei handelte es sich um eine 33-Jährige aus Erftstadt und deren 32-jährigen Begleiter aus Erftstadt. Die Personenbeschreibung passte auf den Begleiter. Im Fahrzeug wurden noch Aufbruchswerkzeuge aufgefunden. Offensichtlich hatten die Diebe aufgrund der Störung durch den Zeugen noch keine Beute gemacht.

