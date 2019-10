Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 6.30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Datteln auf der Schloßstrasse in Richtung Horneburg. Direkt am Dorfeingang verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden.

