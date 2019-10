Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Schwerverletzte nach Unfall an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 07:50 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Germaniastraße in Richtung Nordwesten. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Bottrop fuhr auf der Scharnholzstraße in Richtung Nordosten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem ersten Zusammenstoß prallte der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne, die 21-Jährige kollidierte mit einem Baum. Beide Fahrer verletzten sich schwer. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ca. 12.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell