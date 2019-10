Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrüche auf Werksgelände

Recklinghausen (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen auf einem Werksgelände an der Kekulestraße eine Tür auf und drangen dann in eine Werkshalle ein. Hier stahlen sie Arbeitsgeräte. Eine konkrete Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Im gleichen Zeitraum wurde auf dem Werksgelände an der Kekulestraße ein weiterer Lagerraum aufgebrochen. Ob die Täter hier Beute machten steht zur Zeit noch nicht fest. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell