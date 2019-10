Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 15:00 Uhr, fuhren eine 32-jährige Autofahrerin aus Gladbeck und ein 43-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen hintereinander auf der Buerschen Straße. Die 32-Jährige musste anhalten, da vor ihr ein Autofahrer am Fahrbahnrand einparken wollte. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf. Die Gladbeckerin musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell