Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versammlung mit Aufzug in der Innenstadt

Recklinghausen (ots)

Heute fand in der Recklinghäuser Innenstadt eine angemeldete Versammlung unter dem Thema "Gegen den Überfall der türkischen Armee auf Nordsyrien" statt. Gegen 18 Uhr startete die Versammlung mit einer Auftaktkundgebung auf der Schaumburgstraße/Ecke Kaiserwall. Nachfolgend bewegte sich der Aufzug, gegen 18.45 Uhr, über den Kaiserwall zum Europaplatz. Hier wurde eine Zwischenkundgebung abgehalten. Im Anschluss führte der Aufzug über die Martinistraße, die Kampstraße und die Schaumburgstraße zurück zum Ort der Auftaktkundgebung. Hier endete die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 19.40 Uhr. An der Versammlung beteiligten in der Spitze bis zu 100 Teilnehmern. Sie verlief insgesamt störungsfrei.

