Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Bottrop:

Ein Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Eurco blieben nach einer Unfallflucht an der Feuerwerkstraße zurück. Ein geparkter, weißer Kia Ceed wurde dabei vorne links beschädigt. Der Wagen stand von Freitagabend bis Sonntag, 11.00 h an der Straße. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Ein schwarzer Mercedes C-Klasse wurde am Montag zwischen 08.00 h und 09.30 h bei einer Unfallflucht an der Horster Straße beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Dorsten:

An der Theodor-Heuss-Straße konnte ein Zeuge beobachten, wie ein blaugrüner Kleinwagen mit einem polnischen Kennzeichen (RZ-?) einen geparkten Citroen angefahren hat. Der Citroen war am Freitagabend dort abgestellt worden und war am Sonntag an der linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Der Fahrer des Unfallwagens, ein etwa 50 Jahre alter Mann mit kurzen, schwarzen Haaren, sei nach dem Unfall einfach weggefahren. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Hinten im Auto waren zwei kleine Hunde, ein brauner und ein schwarz-weißer. Der Wagen ist in Richtung Idastraße weggefahren.

Herten:

Mit einem Schaden von ungefähr 3000 Euro fand ein Fahrer am Sonntag um 08.20 h seinen geparkten, silbernen Audi an der Johannesstraße. Er hatte den Wagen unbeschädigt am Samstagabend auf dem Seitenstreifen abgestellt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete von der Unfallstelle.

Ein Schaden in Höhe 1000 Euro blieb zwischen Sonntagabend und Montagmorgen nach einer Unfallflucht an der Pankower Straße zurück. Ein geparkter Opel Corsa wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Marl:

An der Bahnhofstraße wurde am Montag zwischen 11.30 h und 11.45 h ein geparkter, schwarzer Ford Focus bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Recklinghausen:

Mit einem Lkw ist am Montag um 11.00 h an der Alten Grenzstraße ein Audi zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer, ein 36-jähriger Marler, wollte von der Alten Grenzstraße in die Marienstraße abbiegen und stieß dabei mit dem Audi zusammen, der von der Marienstraße in die Alte Grenzstraße abbiegen wollte, dann aber doch weiter geradeaus fuhr. Der dunkle Audi Kombi fuhr nach dem Unfall schnell von der Unfallstelle in Richtung Mährenfurt weg. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

