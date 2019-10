Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche, Kfz-Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Freitag, zwischen 17:45 Uhr und 19:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Zweifamilienhaus an der Beuthener Straße auf. Auf diesem Weg verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

In der Nacht auf Sonntag gelangten unbekannte Täter über eine lediglich zugezogene Hauseingangstür in ein Reihenhaus an der Straße Reitkamp. Die Bewohner waren zur Einbruchszeit zuhause. Die Täter durchsuchten das Erdgeschoss und den Keller. Sie flüchteten unerkannt mit Bargeld, Schmuck, einem Laptop und einem Mobiltelefon.

Waltrop

Am Freitag, zwischen 15:15 Uhr und 18:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus am Waldweg. Die Wohnräume wurden durchsucht. Mit Schmuck und zwei Armbanduhren verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung.

Dorsten

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte auf. Über eine Durchgangstür im Gebäude gelangten die Täter auch in die zweite Reihenhaushälfte. Räume und Schränke wurden durchsucht. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Freitagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Kleynmannstraße ein. Über das Küchenfenster gelangten sie in die Wohnräume. Entwendet wurde Bargeld.

Recklinghausen

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Supermarkt am Oerweg auf. An der Tür entstand 500 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit Zigaretten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Samstag oder Sonntag wurde durch Unbekannte Dieselkraftstoff aus einem Lkw an der Straße Im Emscherbruch entwendet. Vor Ort konnten zwei aufgebrochene Tankdeckel festgestellt werden. Außerdem entwendeten die Täter zwei 24-Volt Batterien. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden.

Datteln

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag schlugen Unbekannte eine Scheibe zu einem Internat an der Horneburger Straße ein. Anschließend wurden Büroräume durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. An dem Kellerfenster entstand 500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Samstagmorgen brachen Unbekannte einen weißen BWM an der Straße Zehntfeld auf. Aus dem Inneren wurden das Lenkrad, ein festgebautes Navigationssystem und die Airbags entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bereits in der Nacht zu Freitag hatten unbekannte Täter ebenfalls aus einem weißen BMW ein Lenkrad an der Cottenburgstraße entwendet. Auch hier entkamen die Täter unerkannt.

Zwischen Donnerstag und Montag hebelten unbekannte Täter einen roten Opel Astra an der Trakehnener Straße auf. Entwendet wurden aus dem Auto Winterreifen, ein Kindersitz, ein Navigationssystem und ein Airbag.

Herten

Zwischen Sonntag 08:00 Uhr und Montag 10:45 Uhr brachen unbekannte Täter drei Lauben einer Kleingartenanlage an der Elper Straße auf. Entwendet wurden Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und ein Fernseher. An den Lauben entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Aus dem Lagerraum einer Firma an der Kekulestraße entwendeten unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Freitag 15:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr, mehrere Werkzeugmaschinen. Der Lagerraum wurde aufgebrochen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell