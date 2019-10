Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Stange durchschlägt Windschutzscheibe

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Insassen eines Autos, dessen Windschutzscheibe von einer Stahlstange durchschlagen wurde. Der Fahrer des Wagens, ein 27-Jähriger aus Haltern am See musste am Montag gegen 10.00 h unter einer Autobahnbrücke auf der Friedrich-Ebert-Straße halten. Oben auf der Brücke wurde auf einer Baustelle gearbeitet. Durch einen Spalt zwischen den Fahrbahnen fiel eine Stange von der Brücke herunter und bohrte sich durch die Windschutzscheibe bis ins Armaturenbrett. Der Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin aus Herten kamen mit dem Schrecken davon.

