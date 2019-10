Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Drei Männer mit Messer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 14:45 Uhr, kam es auch noch nicht abschließend geklärter Ursache an der Steinstraße zu einem Streit zwischen einem 50-Jährigen und drei weiteren Männern (29, 50, 55 Jahre). Alle Beteiligten kommen aus Gladbeck. Einer der beiden 50-Jährigen zog im Verlauf des Streits ein Messer und verletzte damit den 55-Jährigen. Bei dem Versuch dem 55-Jährigen zu helfen, wurden auch die anderen beiden Männer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber im Nahbereich durch Polizeibeamte festgenommen werden. Zwei Männer wurden leicht verletzt, einer musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeitweise hielten sich bis zu 100 Anwohner an der Tatörtlichkeit auf.

