Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Drei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 01:10 Uhr, wurden einem 21-Jährigen aus Marl, am Creiler Platz, durch drei Tatverdächtige 10 Euro für eine Flasche Bier angeboten. Als der Marler feststellte, dass es sich um Falschgeld handelt, kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 21-Jährige geschlagen und getreten wurde. Bei dem Versuch mit dem Fahrrad vor den drei jungen Männern zu flüchten, wurde er vom Rad gezogen. Die drei Tatverdächtigen entfernten sich mit dem Fahrrad des Geschädigten. Nachdem der Marler die Polizei informiert hatte, konnten an einer Tankstelle in der Nähe drei junge Männer (17, 19, 20 Jahre) festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibung passte. Sie führten das Fahrrad, weiteres Falschgeld und Messer mit sich. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell