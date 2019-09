Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

53-Jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots)

Am Mittwoch (04. September 2019) gegen 12:35 Uhr war eine 44-Jährige aus Bedburg-Hau in ihrem Ford Focus auf der Hermann-Basten-Straße unterwegs. Als sie an der Einmündung zur Johann-van-Aken-Ring nach rechts auf den Ring abbiegen wollte, kollidierte sie mit einer von rechts kommenden 53-Jährigen aus Bedburg-Hau, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg am Ring in Richtung Alte Bahn fuhr. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht. (cs)

