Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl aus Reinigungsautomaten/ Täter entfernen Technik und Geldkassette

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (03. September 2019), 22.00 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Staubsaugerautomaten und einen Hochdruckreinigerautomaten auf, die auf einem Tankstellengelände am Ostring aufgestellt sind. Die Täter hebelten die Metalltüre des Staubsaugerautomaten auf, entfernten die Technik im Inneren und entwendeten die Geldkassette. Am Hochdruckreinigerautomaten wurde das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet und die gesamte Technik entfernt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell