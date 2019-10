Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub auf 84-Jährige

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 15:00 Uhr, entriss ein unbekannter Mann einer 84-Jährigen aus Recklinghausen an der Röntgenstraße die Handtasche. Zuvor hatte der Täter nach einem Feuerzeug gefragt. Ein unbekannter Zeuge fuhr mit seinen Fahrrad hinter dem flüchtenden Mann her. Der ließ die Handtasche fallen. Der Zeuge händigte die Tasche der 84-Jährigen wieder aus. Der Täter entkam mit Bargeld.

Personenbeschreibung des Täters: männlich, ca. 20-25 Jahre, 165cm groß, rotblonde Haare, schwarzer Pulli, blaue Jeans, ungepflegt

Um Hinweise sowohl zu dem Tatverdächtigen, als auch den Zeugen, bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell