FF Goch: Spielmannszug bildet aus

Goch (ots)

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Goch startet jetzt im Frühjahr neue Ausbildungskurse an Marschtrommel und Querflöte. Wer mindestens 8 Jahre alt ist kann mitmachen. Das Instrument und die Uniform nach Aufnahme in den Spielmannszug werden kostenfrei gestellt, auch die Ausbildung ist entgeltfrei. Geprobt wird dienstags zwischen 18.30 und 20:00 Uhr in der Feuerwache am Höster Weg. Weitere Informationen gibt es bei Geschäftsführer Sven Janssen (Telefon: 01 76 - 83 25 21 07, Email: sv-ja@gmx.de.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hat der Spielmannszug langjähriger Mitglieder geehrt. Dirk Kuypers ist seit 35 Jahren dabei, Sandra Martens seit 30 Jahren. Eine Ehrung erhielten außerdem Marco Melcher (15 Jahre) und Ingo Maywald (5 Jahre). Neu in den Spielmannszug aufgenommen wurde Luis Janssen.

Den Titel "Spielmann des Jahres 2018" darf Max Voss tragen. Er hat an den meisten Terminen des Spielmannszuges teilgenommen. Dazu gehörte vor allem die musikalische Begleitung der Prinzengarde der Feuerwehr. Und auch in diesem Jahr war der Spielmannszug karnevalistisch unterwegs, begleitete das amtierende Prinzenpaar des Karnevalsclub Concordia und nahm an den Kölner Schull- und Veedelszöch teil. Aber auch Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege, wie eine gemeinsame Floßtour mit anschließendem Grillen, das alljährlich stattfindende Kinderpfingstzeltlager und der Besuch von diversen Freizeitparks standen und stehen auf der Agenda.

Der Vorstand bedankte sich bei allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Dies würdigte auch Georg Binn, der Chef der Gocher Feuerwehr im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

