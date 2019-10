Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drohung mit Messer

Recklinghausen (ots)

Aus nicht abschließend geklärter Ursache hatte am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ein unbekannter Mann, einem 26-Jährigen aus Recklinghausen an der Herner Straße ein Fahrrad entgegengeworfen und ihn damit verletzt. Ein 47-Jähriger und eine 43-Jährige, beide aus Recklinghausen, wollten einschreiten. Der Unbekannte drohte jetzt den beiden Männern mit einem Taschenmesser und beleidigte die Frau. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad in Richtung Norden. Der 26-Jährige wurde durch das Fahrrad leicht verletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 180-185 cm groß, schlanke Statur, akzentfreies Deutsch, bekleidet mit: schwarzer Mütze, grauem Schal, schwarzer Jacke, Jeanshose

Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

