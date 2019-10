Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Überfall auf Imbiss

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Imbiss an der Dülmener Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einer Angestellten Bargeld. Mit dem Geld aus der Kasse flüchtete er in Richtung Shell-Tankstelle. Der Mann konnte beschrieben werden: ca. 166 cm groß, schmale Statur, schwarzer Kapuzenpulli, insgesamt dunkel gekleidet, maskiert mit einem dunklen Baumwollschal (grob gestrickt), dunkle Augenbrauen, sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

