Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrgast im Linienbus gestürzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 13:00 Uhr, musste die Fahrerin eines Linienbusses der Vestischen auf dem Kaiserwall stark abbremsen. Ein 63-jähriger Lkw Fahrer aus den Niederlanden hatte am Fahrbahnrand die Fahrertür geöffnet, ohne auf den nachfolgenden Verkehrs zu achten. Bei dem Bremsvorgang stürzte eine 44-Jährige aus Dorsten im Bus und verletzte sich. Es entstand kein Sachschaden an den Fahrzeugen.

